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İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss’un “telefonu hacklendi” denilmişti: Önemli ulusal güvenlik sorunları var

İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss'ın, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kişisel cep telefonunun Rus ajanlar tarafından hacklendiği iddia edilmişti. Ülkenin ana muhalefetindeki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, ülkede ciddi güvenlik sorunları olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:50
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İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss’un telefonu hacklendi iddialarına ülkenin ana muhalefeti açıklamalarda bulundu

İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss’un “telefonu hacklendi” denilmişti: Önemli ulusal güvenlik sorunları var
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İngiliz Mail on Sunday gazetesinin isimsiz kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde, İngiltere'nin eski Başbakanı Liz Truss'ın telefonunu hackleyen ajanların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çalıştığından şüphe edildiği iddiasını gündeme getirdi

Rus casusların, Truss'ın, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'le yaptığı görüşmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı hakkında yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin hassas bilgilere erişim sağladığı haberde belirtildi.

Gazetenin iddiasında hacklenmenin, Truss'ın yaz aylarında Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü seçim kampanyası sırasında fark edildiği, ancak ayrıntıların o sırada Başbakan olan Boris Johnson ile Kabine ve Kamu Personelinden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case tarafından gizlendiği ifade edildi.

MUHALEFET SORUŞTURMA İSTEDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Düşman bir devletin böyle bir saldırısının ortaya çıkardığı, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarımız tarafından son derece ciddiye alınacak önemli ulusal güvenlik sorunları var" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, bu bilgilerin neden ve nasıl sızdırıldığına veya neden şu anda ortaya çıktığına dair ciddi güvenlik sorularının da olduğunu belirten Cooper, hükümetin bu konuyu acilen araştırılması gerektiğini söyledi.

Liberal Demokratlar'ın Dışişleri Sözcüsü olan milletvekili Layla Moran da iddia edilen hacklenmenin neden daha önce kamuya açıklanmadığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Moran, "Gerçeği ortaya çıkarmak için acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Bu bilginin, Liz Truss'ın liderlik yarışında adaylığını korumak için halktan saklandığı ortaya çıkarsa, bu affedilemez" değerlendirmesinde bulundu.

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