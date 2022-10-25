25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzman isim yeni asgari ücreti açıkladı

Asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar TV100 canlı yayınında "Belki de ilk defa benden duyacaksınız. Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum" dedi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:44
Takip Et

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar TV100 canlı yayınında yeni asgari ücreti açıkladı. Sunucu Oğuz Haksever bile şaşırdı. "İlk kez benden duyacaksınız…"

Uzman isim yeni asgari ücreti açıkladı
+
Aa
-

Medyaradar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığının Meclis'e sunduğu 2023 bütçesinde işveren prim desteğinin yüzde 58 artırıldığının görülmesi üzerine yapılan hesaplamalarda asgari ücrete yüzde 50 zam olasılığı belirdi. 

HAK-İŞ tarafından hazırlanan raporda da tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi talep edildi. Yani ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusu da son zamanlarda gündemde yer alan önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, TV100'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

İşte Ersin Konar "Bazı otoriteler yüzde 90 civarı beklenti yapıyor. Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama asgari ücretli arkadaşlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay alındığını düşünüyorum" dedi.

OĞUZ HAKSEVER DE ŞAŞIRDI

Konar "Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum. Asgari ücret için yeterli bir rakam değil. İşverenlerimizin sırtına çok büyük bir yük. Hükümetimizin elini taşın altına koyacağına ve işverene büyük oranda destek getireceğine ve asgari ücretin 10 bin lira olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Ersin Konar'ın asgari ücretin 10 bin liraya sabitleneceği sözlerinin ardından sunucu Oğuz Haksever şaşkınlığını gizleyemedi ve "Çok iyimser bir tahmin" yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
2
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
3
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
4
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
5
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
6
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
7
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.