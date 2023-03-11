Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Şükrü Saraçoğlu Stadı Kocaeli'ne taşınıyor iddiası gündem oldu

Türkiye'yi etkileyen deprem felaketi sonrası, beklenen büyük İstanbul depremi öncesi futbol kulüplerinin stadyumlarının da sağlamlığı tartışmaya açılmıştı. Konuyla ilgili olarak bir YouTube kanalına konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki stadyumlara not verirken Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu belirtti.

''FENERBAHÇE STADI DEPREM AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ''

99 depreminde 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dediğini belirten Ercan, "Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde, 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim, abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. 'Hocam niye dedin bunu?' dedi bana. 'Sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız?' deyince, 'Bir çalışma yapıp karar vermek lazım' dedi. Bana, 'Hemen yap hocam' deyince, 'Kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız' dedim kendisine." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE STADI GEBZE'YE TAŞINIYOR İDDİASI

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; Övgün'ün bu sözlerinin ardından deprem riski oldukça yüksek olan Saraçoğlu'nun Gebze'deki araziye taşınması yeniden gündeme geldi. Daha önce eski Başkan Aziz Yıldırım'ın 'Şükrü Saraçoğlu, Gebze'ye taşınacak' sözleri tekrar gündeme gelirken, yaşanan bu durum sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta ayaklandı.

''BEŞİKTAŞ STADI DERE AĞZI BİR YERDE''

Beşiktaş Stadı için de konuşan Ercan, "Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden aynı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum, ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturttularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN STADI ÇOK SAĞLAM"

Övgün Ahmet Ercan, Galatasaray'ın stadı için ise şunları söyledi: ''Çok sağlam. Galatasaray, daha önce Mecidiyeköy'de, Ali Sami Yen'deydi, orası çok sağlamdı. Sonra yerini değiştirmek istediler, yeni seçtikleri yer de yine çok sağlam.''