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  • Süleyman Soylu ateş başında şiir okudu. Zafer Arapkirli Soylu'nun alacağı ödülü açıkladı

Süleyman Soylu ateş başında şiir okudu. Zafer Arapkirli Soylu'nun alacağı ödülü açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu'nun Van Tendürek Üs Bölgesi’nde yeni yıl mesajı gönderdi. Soylu Necip Fazıl’ın "Destan" şiirinden bir bölüm okudu. Zafer Arapkirli, o anları, "2023 Edebiyat Nobeli" notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:15
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Süleyman Soylu ateş başında şiir okudu

Süleyman Soylu ateş başında şiir okudu. Zafer Arapkirli Soylu'nun alacağı ödülü açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılına Van Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde girdi. Yumruğunu havaya kaldıran Soylu, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle yeni yıl mesajı verdi.

"ÇATLA SODOM-GOMORE, PATLA BİZANS VE ROMA"
Soylu: "Geçenler geçti seni, pabucun uçtu dama. Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!" dedi ve o anları Twitter hesabından paylaştı.

Videoyu paylaşan gazeteci Zafer Arapkirli, "2023 Edebiyat Nobeli" notunu düştü.


Soylu'nun okuduğu Necip Fazıl'ın "Destan" şiirinin devamı şöyle: 

DESTAN
Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,

Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;

Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!

Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;

Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!

Bir şey koptu içimden, şey, her şeyi tutan bir şey,

Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey;

Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,

Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.

Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;

Evde cinayet, tramvay arabasında zina!

Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;

Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!

Ve ferman, kumardaki dört kıralın buyruğu;

Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!

Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,

Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!

Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!

Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!

Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;

Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.

Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç;

Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?

Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;

Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.
 

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Süleyman Kelbaş
2.01.2023 11:27
Bir parti liderinin brutüsü olacak bence  
 
Zahide
2.01.2023 11:23
Bizans yok Fatihin İstanbul u feth etmesiyle Bizans tarihi eserlerinden başka birşey 600 yy yok,Roma zaten taaa nerde,Sodom Gomora da günah şehri binlerce yıl ötede kaldı ,burası Türkiye Cumhuriyeti  
 
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