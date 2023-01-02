Süleyman Soylu ateş başında şiir okudu. Zafer Arapkirli Soylu'nun alacağı ödülü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılına Van Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde girdi. Yumruğunu havaya kaldıran Soylu, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle yeni yıl mesajı verdi.



"ÇATLA SODOM-GOMORE, PATLA BİZANS VE ROMA"

Soylu: "Geçenler geçti seni, pabucun uçtu dama. Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!" dedi ve o anları Twitter hesabından paylaştı.



Videoyu paylaşan gazeteci Zafer Arapkirli, "2023 Edebiyat Nobeli" notunu düştü.





Soylu'nun okuduğu Necip Fazıl'ın "Destan" şiirinin devamı şöyle:



DESTAN

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!



Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:



Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,



Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,



Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;



Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!



Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;



Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!



Bir şey koptu içimden, şey, her şeyi tutan bir şey,



Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey;



Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,



Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.



Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;



Evde cinayet, tramvay arabasında zina!



Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;



Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!



Ve ferman, kumardaki dört kıralın buyruğu;



Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!



Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,



Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!



Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!



Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!



Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;



Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.



Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;



Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!



Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;



Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.



Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç;



Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.



Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;



Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!



Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;



Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!



Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;



Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?



Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;



Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.



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