AKP'den önce Türkiye'de kağnı arabaları varmış. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Buna inanan da var

AKP'liler 2002 öncesini kağnı arabalarıyla, kendi 20 yıllık iktidarlarını ise lüks otomobille resmettikleri propagandayı sokak duvarlarına yapıştırıyorlar.

AKP'den önce Türkiye'de kağnı arabaları varmış. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Buna inanan da var

Seçim döneminde muhalefeti terörle ilişkilendirdiği bir propagandaya imza atan AKP iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda da manipülatif ve yanlış propaganda yapmayı sürdürüyor.

Bunun son örneği sokak duvarlarında görüldü.

Sokak duvarlarına yapıştırılan bir duvar yazısında AKP iktidarı öncesi, cumhuriyetin ilk 80 yılı kağnı arabalarıyla resmedildi. AKP sonrası dönem ise lüks bir otomobille sembolize edildi.

Bu propagandayı yapanlar “AKP öncesi Türkiye’de otomobil yok muydu?” sorusunu sordu.

İkinci el otomobil fiyatının el yaktığı Türkiye’de böyle bir propagandanın yapılması pes dedirtti.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi iktidarlarından önce fırın, buzdolabı, çamaşır makinesinin olmadığını iddia etmişti.

wer.jpg

İlgili Haberler
Sinan Oğan kendisine saldıran AKP'li vekillere "Ak itler" demişti. Şimdi oraya mı gidiyor. Orhan Uğuroğlu açıkladı
Sinan Oğan İsmail Saymaz’a konuştu: Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil
Ümit Özdağ yarın Sinan Oğan bugün destekleyeceği adayı açıklayacak. Ata İttifakı’nda büyük ayrılık
Orhan Uğuroğlu'ndan Sinan Oğan'a son çağrı. Liste yayınladı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu
Ersin Destanoğlu ameliyat oldu Spor
Ersin Destanoğlu ameliyat oldu
Fedon'dan bomba gibi açıklama. Öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanmak istemedi Magazin
Fedon'dan bomba gibi açıklama. Öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanmak istemedi