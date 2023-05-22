AKP'den önce Türkiye'de kağnı arabaları varmış. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Buna inanan da var

Seçim döneminde muhalefeti terörle ilişkilendirdiği bir propagandaya imza atan AKP iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda da manipülatif ve yanlış propaganda yapmayı sürdürüyor.



Bunun son örneği sokak duvarlarında görüldü.



Sokak duvarlarına yapıştırılan bir duvar yazısında AKP iktidarı öncesi, cumhuriyetin ilk 80 yılı kağnı arabalarıyla resmedildi. AKP sonrası dönem ise lüks bir otomobille sembolize edildi.



Bu propagandayı yapanlar “AKP öncesi Türkiye’de otomobil yok muydu?” sorusunu sordu.



İkinci el otomobil fiyatının el yaktığı Türkiye’de böyle bir propagandanın yapılması pes dedirtti.



Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi iktidarlarından önce fırın, buzdolabı, çamaşır makinesinin olmadığını iddia etmişti.