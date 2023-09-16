Süleyman Soylu’nun avukatına Erdoğan’dan ballı görev. Yakın adamlarına operasyon yapılmıştı

Erdoğan’ın kararıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalarda 3 yeni isimden asil üyenin Süleyman Soylu’nun avukatı olduğu ortaya çıktı.

Süleyman Soylu’nun avukatına Erdoğan’dan ballı görev. Yakın adamlarına operasyon yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

ASİL ÜYE SOYLU'NUN AVUKATI ÇIKTI

Odatv’nin yakaladığı detaya göre, ataması yapılan isimler arasındaki asil üye Uğur Kızılca, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı olarak biliniyor.

Kızılca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in mahkeme paylaşımına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

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Kızılca, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı bir mesajla şöyle teşekkür etti:

"Yüksek Hakem Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığını temsil etmek üzere üyelik görevini şahsıma tekrar tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu güvene layık olmaya, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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SOYLU’YA OPERASYONLAR ÇEKİLİYOR

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibine yönelik düzenlenen Emniyet’te çok sayıda operasyonlar yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınan 'Kaplan' çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.

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UĞUR KIZILCA KİMDİR?

Aslen Tokat Erbaalı olan Uğur Kızılca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Uğur Kızılca, Kızılca Avukatlık Bürosu’nu yürütmektedir. Yüksek Hakem Kurulu, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı Bakanlar Kurulu Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Ayrıca 15 Temmuz davasında, Akıncı Üssünde FETÖ davaları soruşturmalarında görev almıştır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

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