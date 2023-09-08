Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesi lideri Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesi lideri Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri Kaplan’ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nın girişinde kıskıvrak yakaladı.

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AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?
Ayhan Bora Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece, TRT binası önünde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte elinde kalaşnikof silahla poz vermesiyle gündeme gelmişti. Uyuşturucu, tefecilik, gece kulüplerini ele geçirme gibi suçlamalar yöneltilen Ankara'daki 'Kaplan' grubunun lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın Soylu ile yakın ilişkileri olduğu öne sürülmüştü.

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TATAR CİNAYETİNDE NELER OLMUŞTU?
Ayhan Bora Kaplan'ın son zamanlarda ise ismi Tatar Aşireti'ne mensup iş insanı Mahfuz Tatar'ın öldürüldüğü haberlerle gündeme gelmişti. İddialara göre, Mahfuz Tatar; Filistin Caddesi’ndeki bir barın önünde Ayhan Bora Kaplan’ın 'adamları' Semih Arslan ve Muhammed Kaplan tarafından öldürülmüştü.

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Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı
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