Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Süleyman Soylu ile yakınlığı bilinen Kaplan çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı.

Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Kaplan çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanında gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığından alınması ve emniyette önemli değişiklikler yapılmasının ardından gerçekleştirilen ilk kritik operasyonun Kaplan grubuna yönelik olması da dikkat çekti.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Ankara Emniyeti’nce dün gece gerçekleştirilen operasyonda ismi daha önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alındı. Bir şikayet üzerine “işkence” iddiasıyla başlatıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında Kaplan ve beraberindeki koruması U.P, Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandı. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 Dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet Ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

İlgili Haberler
Çikolata para zannetti devlet el koydu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi Kültür Sanat
Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi
Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek Teknoloji - Otomotiv
Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek
MasterChef Eda kimdir? MasterChef All Star Eda Karabulut kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Eda kimdir? MasterChef All Star Eda Karabulut kaç yaşında nereli?
Trafik kazası geçiren Antalyasporlu Naldo'nun oğlu 48 saat uyutulacak Spor
Trafik kazası geçiren Antalyasporlu Naldo'nun oğlu 48 saat uyutulacak
Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı Magazin
Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı
Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin Güncel
Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin
Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı Güncel
Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı