ABD İsrail’e hassas bomba gönderiyor

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmaların son bulması için bir taraftan ateşkes isteyen ABD, diğer taraftan da müttefiği İsrail’e hassas bomba gönderiyor.

ABD İsrail’e hassas bomba gönderiyor

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’de başlayan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar giderek derinleşiyor. Kamuoyu ateşkes beklerken, İsrail’in bir numaralı müttefiği ABD ise ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Haberler.com’da yer alan habere göre, ABD yönetimi, ateşkes çağrısı yaptıkları İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer ediyor.

HASSAS BOMBA GÖNDERİLECEK

Kamuoyu tarafından İsrail'e saldırıları durdurma ve insani ateşkes baskısı devam ederken, ABD, Tel Aviv yönetimine 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edecek.

Wall Street Journal tarafından görülen yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA, bombaları İsrail'in kullanması için İsrailli ana şirketine devredecek. Gazete, Biden yönetiminin 31 Ekim'de transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.

BİR TARAFTAN ATEŞKES ÇAĞRISI DİĞER TARAFTAN BOMBA TRANSFERİ

Haber, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde sivillerin savaş alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için "taktik duraklamalar olasılığını tartıştıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi. Netanyahu ateşkes çağrılarını geçtiğimiz pazar reddetti ve İsrailli rehinelerin tamamı Hamas tarafından iade edilene kadar böyle bir ateşkes olmayacağını söyledi.

SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı. İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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