Sumudica: Kim bağırırsa kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sumudica: Kim bağırırsa kazanıyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya yenilgisinin ardından yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren Gaziantep FK, Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi, ağır yara aldı.

Kırmızı-Siyahlı ekibin teknik patronu Marius Sumudica, karşılaşma sonunda hem şanssızlıktan hem de hakem yönetiminden dert yandı.

Rumen hoca, "Bugün benim doğum günüm, doğum günümde bile şanslı değilim. Bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım" diyerek sözlerine başladı.

Sumudica şöyle devam etti: "Maxim'in pozisyonu penaltıydı. VAR hakemi çağırdığı zaman demek ki bir pozisyon var, bir penaltı pozisyonu var, bakması gerekiyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum, Antalya camiası federasyona ve hakemlere kızgın ya da sinirliydi. Tabii televizyonlarda hakemlerle ilgili kim yangın yaparsa, hakemler o tarafa doğru biraz daha tolerans gösterebiliyor diyebilirim. Pek fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili ama sonuç zaten ortada."

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