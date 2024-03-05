Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya

Selahattin Ekrekli
Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki ikinci büyük turnuvasında son 16 turu heyecanı başlıyor. İlk maçlar 6-7 Mart’ta, rövanşlar ise 14 Mart’ta yapılacak.

Son 16 turunda, milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Rıdvan Yılmaz’ın oynadığı Rangers ile 7 Mart’ta mücadele edecek.

Turnuvada son 16 turunun fikstürü şöyle:

Yarın:

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

7 Mart Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

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