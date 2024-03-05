Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki ikinci büyük turnuvasında son 16 turu heyecanı başlıyor. İlk maçlar 6-7 Mart’ta, rövanşlar ise 14 Mart’ta yapılacak.
Son 16 turunda, milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Rıdvan Yılmaz’ın oynadığı Rangers ile 7 Mart’ta mücadele edecek.
Turnuvada son 16 turunun fikstürü şöyle:
Yarın:
20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)
7 Mart Perşembe:
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)
20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
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