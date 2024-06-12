Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener şirketlerin yapay zekayı hangi süreçlerde entegre edebileceklerine dair açıklamalarda bulundu.

Sunay Şeker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

”Yapay zekanın önünde daha çok yol var. Yapay zekayı şirketler çok hızlı bir şekilde anlamalı ve hangi süreçlerde işlerine entegre edeceğini bugünden itibaren iyi tasarlamalı. Eskiden tecrübeyle ve zamanla kazanılan yeteneklerin bugün yapay zeka ile elde edebildiğini de sözlerine ekleyen Şener, “Yapay zeka her an yeni gelişmelere gebe. Örneğin; çok büyük bir telefon markası Google ile birlikte yapay zeka üzerinden yeni bir program geliştirdi. Siz Çin’deki birine telefon açtığınızda, sizin konuşmanızı Çince’ye, oradan gelen konuşmayı da sizin dilinize çevirebiliyor. Böylece bir KOBİ olarak global pazarda bir ithalat veya ihracat yapacağınız zaman işleriniz inanılmaz derecede kolaylaşıyor. Dil sorunu da bir şekilde ortadan kalkmış oluyor"

"Önümüzdeki dönemde Akıllı Asistanların hayatlarımıza daha fazla gireceğini öngörüyoruz. Günümüzde yapay zeka iş süreçlerimizin içerisine girerek, bizimle beraber çalışmaya ve bize asistanlık yapmaya başladı. Maillerinizi okuyup onlara cevap veriyor, o cevabın içinde ihtiyacı olan bir doküman varsa onu sizin adınıza hazırlıyor ve destek veriyor. Bu da hem işletmelere hem de KOBİ’lere ciddi zaman tasarrufu sağlıyor. Biz de Ekmob olarak bu asistanın AR-GE çalışmalarını bitirmek üzereyiz. KOBİ’ler ve işletmeler telefonuyla konuşarak ve örneğin; “Son 1 ayda ziyaret etmediğim müşteriler kimler” veya 50 bin TL’den fazla borcu olan müşterilerim kimler?” diye sorduğunda, bu cevaplar çok hızlı bir şekilde cep telefonunda önüne gelecek. Önümüzdeki dönemde bu değişimleri çok daha fazla gözlemleyeceğimiz”