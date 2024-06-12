Müebbet hapisle yargılanan şahsı jandarma yakaladı

Kaynak: İHA
Müebbet hapisle yargılanan şahsı jandarma yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, uzun süredir aranan ve müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan bir şüpheliyi başarılı bir fiziki takip sonucunda ele geçirdi.

Güvenlik güçleri, Bitlis'in Güroymak ilçesinde işlenen ve 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla aranan K.E. isimli şahsın izini sürdü. Şüphelinin Bursa'ya kaçtığı bilgisine ulaşan JASAT ekipleri, Yenişehir ilçesinde düzenlenen titiz bir operasyonla K.E.'yi yakalama başarısını gösterdi. Gözaltına alınan ve ifadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, K.E.'nin üzerinde 8 yıl 11 ay süreyle kesinleşmiş bir hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

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