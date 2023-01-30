Sunucu Kadir Ezildi'yi yasa boğan ölüm! Yeni evinde sadece bir hafta oturabildi 

FOX ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim isimli programın sunucusu Kadir Ezildi aldığı acı haber ile sarsıldı.

Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

Kadir Ezildi'nin vefat eden anneannesine bir ev alarak hediye ettiği ortaya çıktı. Ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabildi.

Kadir Ezildi zaman zaman anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Renkli kişiliği ile tanınan Kadir Ezildi sosyal medyada oldukça büyük bir kitleye sahip. Birçok reklam filminde boy gösteren Kadir Ezildi temizliğe olan merakı ile hafızalarda yer edinmişti.

İlk olarak TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" isimli program ile ekranlara çıkan ve tanınan Kadir Ezildi daha sonrasında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

