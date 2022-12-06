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  • Özge Ulusoy’un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy’un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay ve Avukat Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:12
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Sunucu ve model Özge Uluso'un babasının cenazesi için dün Ankara'da tören düzenlenmişti. Haydar Ulusoy bu gün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Özge Ulusoy’un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Sunucu ve model Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi.

Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi.

Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

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