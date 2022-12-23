Özge Ulusoy sosyal medyadan paylaştı. Babacım sana geliyorum

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçerken cip çarptı.

Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isterken Elif N.’nin kullandığı cipin çarptığı Haydar Ulusoy, metrelerce öteye savruldu.

Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından olayı aydınlatmak için yaptığı çalışmalara dair bilgiler paylaşan Ulusoy, bu defa babasının mezarını ziyarete gittiğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

"BABACIM SANA GELİYORUM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden çiçek fotoğrafı paylaşan Özge Ulusoy, bu karenin altına "Günaydın babacım sana geliyorum" notunu düştü.

Ulusoy'a daha önce takipçileri tarafından babasının cenazesine botokslu bir şekilde katıldığı için çirkin yorumlar yapılmış ve 'botokstan ağlayamadı' denmişti.