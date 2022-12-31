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  • Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan gözleri yaşartan 2022'ye veda paylaşımı

Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan gözleri yaşartan 2022'ye veda paylaşımı

Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy'un baba özlemi dinmiyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:48
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Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı 2022'ye veda mesajında duygularını dile getirdi:

Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan gözleri yaşartan 2022'ye veda paylaşımı
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Babasının zamansız ölümü sonrası zor günler geçiren Özge Ulusoy, 2022 yılına veda ettiği duygusal bir bir paylaşım yaptı.

Başarılı model Özge Ulusoy'un babası, 4 Aralık' ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının ani ölümüyle yıkılan ve her fırsatta yaptığı açıklamalarla olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Ulusoy, sosyal medya hesabından göz yaşartan paylaşımlar yaptı.

Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda bu yıl yaşadığı baba acısını hatırlatan Özge Ulusoy, "Hoşça kal ya da kalma niye hoş kalasın 2022! Giderayak canımdan can aldın. Beklenmediktin. Güzel hatırlamayacağım seni, kalbim kırık. Tek bir işe yaradın; büyüdüm" dedi.

''BÜYÜDÜM...''

SEN ORADAN BİZİ KORU

Bir sonrası paylaşımda çocukken babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: "Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum. Benimlesin biliyorum hissediyorum. Hoşça kal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…"

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