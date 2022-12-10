Özge Ulusoy babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü: Sizi vicdansızlar...

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerce acı haberle sarsıldı. Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ulusoy, yürekleri dağladı. Ünlü model, bugün sabah saatlerde babasının mezarını ziyaret etti. Babasını mezarında paylaştığı fotoğrafa 'günaydın babacığım' yazan Ulusoy, bu paylaşımla takipçilerini üzdü.

Özge Ulusoy, babasının cenazesine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere de sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Instagram'dan açıklama yapan model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" ifadelerine yer verdi.