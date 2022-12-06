Özge Ulusoy'dan duygulandıran saat paylaşımı. Babası trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti

Bugün gerçekleştirilen askeri törenle emekli albay babası Haydar Ulusoy'u sonsuzluğa uğurlayan Özge Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerinin gözlerini yaşarttı.

Özge Ulusoy, trafik kazasında hayatını kaybeden babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'un kırılan saatini sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından babasının kaza anında kırılan kol saatini paylaşan Özge Ulusoy, fotoğrafa “04.12.2022. 14.05. Babacığım…” notunu düştü.

"BÜYÜK BİR GURURLA ANLADIĞIM..."

Ulusoy, bir sonraki paylaşımında da bu zor gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür ederek “Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuz da fark etmemi sağladınız. Tanıyan, tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin” dedi.