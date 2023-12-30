Süper Kupa paylaşımına ‘dini aşağılamadan’ gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa paylaşımına ‘dini aşağılamadan’ gözaltı
Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara açılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir kişinin ‘dini aşağılama’ suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden “hakaret ve provokasyon” içerikli paylaşımda bulunduğu iddia edilen Ö.B.Ç. isimli bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya’nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla MücadeleDini Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.

Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir.”

ekran-goruntusu-2023-12-30-151321.png

ekran-goruntusu-2023-12-30-151321.pngSOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Süper Kupa paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir” demişti.

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