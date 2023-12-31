Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oluyor. İki ihtimal var

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Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oluyor. İki ihtimal var
Arabistan'da iptal edilen Süper Kupa maçının oynanacağı tarih netleşmeye başladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper

Kupa maçı, Arapların talepleri nedeniyle iptal edilmişti.

Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasını reddeden Arapların bu tavrı sonrası, Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları aldıkları ortak kararla maça çıkmamıştı.

Bu olay sonrası takımlar Türkiye'ye dönmüştü.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı netleşmeye başladı.

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte takımların yoğun bir maç temposuna gireceği, bu süreçte ocak sonu - şubat başında bir boşluk gözüktüğü yazıldı.

Türkiye Kupası mücadelelerinin yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek.

Ayrıca Mart ayı da dolu ve bu ayın son haftası milli maç arası olacak.

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarından elenirlerse nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkacak.

OCAK YA DA NİSAN AYI!

İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde Süper Kupa maçı oynanabilir.

Yani Süper Kupa'nın Ocak ya da Nisan ayında oynanması planlanıyor.

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