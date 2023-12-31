Süper Kupa kriziyle ilgili olay iddia: Futbol yöneticilerine ve futbol yorumcularına operasyon

Bir zamanlar FETÖ'nün en büyük destekçisi olan, daha sonra bu kez de yandaşlığa geçen Rasim Ozan Kütahyalı, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi ile ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray Suudilerin Atatürk fotoğraflı tişörtlere ve pankarta izin vermemesi üzerine maça çıkmamış, oynamadan geri dönmüşlerdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yöneticileri ve spor yorumcularını kapsayan bir operasyon hazırlığı yapıldığını ileri sürdü. Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Devletin dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün “Geri dönün, maçı oynamayın” diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur."