Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oynayacağı Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynatılması tartışmaları sürerken, hac ve umre organizasyonu şirketleri ise final maçını fırsata çevirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira

“Umre ve Süper Kupa” adıyla özel bir tur paketleri hazırlandı.
“Salambooking” isimli bir tur organizasyon şirketi, müşterilerine “Umre ve Süper Kupa turu” adında bir paket sundu.

Şirketin yayınladığı 6 günlük tur paketine göre, 29 Aralık’ta oynanacak final için 25 Aralık’ta katılımcılar Suudi Arabistan’a götürülecek.

İstanbul, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentine, oradan da VIP transfer ile Mekke’ye gidilecek.

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Rehberli umre programı sonrası ise turun ikinci günü hızlı trenle Medine’ye ulaşım sağlanacak.

Medine’de iki günün ardından, üçüncü gün final maçının oynanacağı Riyad kentine geçilecek. Burada bir günlük serbest zamanın ardından 29 Aralık’ta final heyecanı yaşanacak.

30 Aralık Cumartesi günü ise İstanbul’a geri dönüş yapılacak.

Düzenlenecek olan turun fiyatı her şey dahil olarak bin 497 dolar olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA 75 LİRAYDI

2022 Süper Kupa maçı geçen yılın temmuz ayında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı.

Trabzonspor ile Sivasspor’u karşı karşıya getiren karşılaşmanın biletleri 75 TL ile 150 TL arasında satılmıştı.

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