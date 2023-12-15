Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe maçının yorumcusu oldu. Derbi şifresiz kanaldan yayınlanacak

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü karşılaşacak.

Saat 20.45'te Suudi Arabistan'da Al-Awwal Park'ta oynanacak dev maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Süper Kupa maçını ATV yayınlayacak. Derbinin spikeri ise Ender Bilgin.

Eski hakem Erman Toroğlu da Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını yorumlayacak.

Suudi Arabistan'daki 25 bin kişilik Al-Awwal Park'ta şu ana kadar sadece 6 bin biletin satıldı.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından akıllara Süper Kupa da ertelenecek mi sorusu gelmişti.

Büyükekşi bu soruyu, "Şu an gündemimiz bu değil" diyerek yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, liglerin süresiz ertelenme kararının ardından 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçının da ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili soruya "Şu an gündemimiz bu değil. Şu anda Süper Kupa değil, hakemlerimizin sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız." yanıtını verdi.