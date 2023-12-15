Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe maçının yorumcusu oldu. Derbi şifresiz kanaldan yayınlanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe maçının yorumcusu oldu. Derbi şifresiz kanaldan yayınlanacak
Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupası'yla ilgili detaylar belli oldu.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü karşılaşacak.

Saat 20.45'te Suudi Arabistan'da Al-Awwal Park'ta oynanacak dev maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Süper Kupa maçını ATV yayınlayacak. Derbinin spikeri ise Ender Bilgin.

Eski hakem Erman Toroğlu da Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını yorumlayacak.

Suudi Arabistan'daki 25 bin kişilik Al-Awwal Park'ta şu ana kadar sadece 6 bin biletin satıldı.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından akıllara Süper Kupa da ertelenecek mi sorusu gelmişti.

Büyükekşi bu soruyu, "Şu an gündemimiz bu değil" diyerek yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, liglerin süresiz ertelenme kararının ardından 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçının da ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili soruya "Şu an gündemimiz bu değil. Şu anda Süper Kupa değil, hakemlerimizin sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız." yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira
Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Süper Lig ekipleri de sahada
Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Süper Lig ekipleri de sahada
Akitçi yazar Arabistan'daki Süper Kupa finaline ses etmedi. Filistin Türkiye'de oynasın istedi
TFF Süper Kupa'nın nerede oynanacağı ile ilgili son kararını duyurdu
Flaş. Flaş. Galatasaray isyan bayrağını resmen açtı: Süper Kupa Türkiye'de oynansın
Son Haberler
AYM 1 Mayıs'ta Taksim yasağını kaldırdı Gündem
AYM 1 Mayıs'ta Taksim yasağını kaldırdı
Remzi Özdemir Mehmet Şimşek'in sırrını açıkladı. Eski Bakan Nebati öğrenince sitem edecek Gündem
Remzi Özdemir Mehmet Şimşek'in sırrını açıkladı. Eski Bakan Nebati öğrenince sitem edecek
ABD halkı ne Biden'ı ne de Trump'ı istiyor Dünya
ABD halkı ne Biden'ı ne de Trump'ı istiyor
Kaan ne demek? Kaan isminin anlamı nedir? Gündem
Kaan ne demek? Kaan isminin anlamı nedir?
Mekke'yi daha önce böyle görmediniz! Video
Mekke'yi daha önce böyle görmediniz!
Sokak köpekleri toplanmazsa İstanbul'a timsahları salacak. Yetkililere ‘Hodri meydan’ dedi Gündem
Sokak köpekleri toplanmazsa İstanbul'a timsahları salacak. Yetkililere ‘Hodri meydan’ dedi
Poşet çayın mikroskop altındaki görüntüsü... İçinden neler çıktı neler! Video
Poşet çayın mikroskop altındaki görüntüsü... İçinden neler çıktı neler!