Süper Kupa için Suudi Arabistan'ın seçilmenin esas nedeni ortaya çıktı. Volkan Aliakar yazdı

Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Arabistan'da oynanacağını açıkladı. Son ana kadar bir değişiklik olmazsa iki ezeli rakip 29 Aralık Cuma günü başkent Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu karar Cumhuriyetimiz'in 100. yılı olması nedeniyle hepimizi olmasa da! çoğumuzu rahatsız etti.

Şunu en baştan söyleyeyim.

Sadece Suudi Arabistan değil hangi ülke olursa olsun aynı tepkiyi verirdim.

Cumhuriyetimiz'in 100. yılında; ülkemizin iki önemli kulübü Türkiye'de oynamalı, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarına tribünde yarı yarıya yer ayrılmalı, Kurtuluş Savaşımız'ın başladığı şehir olan Samsun'daki 19 Mayıs Stadı tercih edilmeliydi.

Stat konusunda değişik fikirler olabilir.

Ona saygı duyarım. Ama Türkiye'de olmak şartıyla!

Bilmeyenler için Suudi Arabistan'ın nasıl seçildiğini kısaca anlatayım.

İlk tercih Almanya idi. Ancak güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Ardından İngiltere de aynı nedenle olmadı. Azerbaycan'ın teklifi ise yetersiz bulundu.

Suudi Arabistan 5 milyon Euro verince ev sahibi oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray 2.2 milyon Euro garanti ücret alacak. Kupayı kazanana ayrıca 600 bin Euro verilecek. Tüm masraflar da Suudi Arabistan tarafından karşılanacak.

Neden kapı kapı ülke gezilip pazarlama yapıldı ki?

Çok mu ihtiyacı vardı kulüplerimizin 2-3 milyon Euro'ya?

Mehmet Büyükekşi açıkladı, iki kulüp de ağustos ayında bu maçı yurt dışında oynamak için federasyona "olur" demiş. O yazıyı verirken dillerinden düşürmedikleri Cumhuriyet hiç mi akıllarına gelmedi?

Diyemediler mi "Bu yıl çok özel. Cumhuriyetimiz'in 100. yılı. Ülkemizde oynayalım."

Siz bakmayın divan kurullarında alınan tavsiye kararlarına. Ne Dursun Özbek ne de Ali Koç bu konuda net bir ifade kullanmıyorlar.

Zaten niyetleri ciddi olsa divan kurullarında alınan tavsiye kararlarından sonra federasyona resmi yazıyla başvuruda bulunurlardı. O yazının da ulaşmadığını Mehmet Büyükekşi açıkladı. "Aman ben ön plana çıkmamayım, başıma bir iş gelir" düşüncesindeler sanırım.

"Birilerini" kızdırmak istemiyorlar.

Hangi kulüp o cesareti gösterecek merak ediyorum.

Son ana kadar umutla bekleyeceğim!

Yani sizin anlayacağınız Cumhuriyet bahane, Suudi Arabistan'dan gelecek para şahane!