Türkiye Kupası'nda devlerin rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekiminde ilginç eşleşmeler dikkat çekti.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda devlerin rakipleri belli oldu

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İşte eşleşmeler:

Beşiktaş-Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrumspor

Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Hatayspor - Sakaryaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - Erzincaspor

Trabzonspor - Manisa FK

TÜRKİYE KUPASI'NA YENİ FORMAT GELİYOR

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız. 29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.

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