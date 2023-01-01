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Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı

Uykusuzlar Kulübü programının yılbaşı özel bölümünde konuk astrolog Zeynep Turan 2023 yılındaki seçimi kimin kazanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 03:18
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Astrolog Zeynep Turan 2023 yılındaki seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
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2023 yılında seçime gidecek olan Türkiye'nin sandığa yansıyacak kararına dair bir değerlendirmede bulunan Zeynep Turan, Türkiye'nin büyük bir karar alacağını söyledi.

Sunucu Okan Bayülgen'in 'seçim sonucunda sandıktan ne çıkacak' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Turan,  "Türkiye büyük bir karar alacak, yeni bir parlamenter sisteme geçecek. Gezegen hareketlerine bakıldığında böyle bir bilgi var. Yeni bir parlamenter sisteme geçeceğimizi gösteriyor. Başkanlık sistemi bir mutasyon geçirecek" ifadelerini kullandı.

Programın konuklarından gazeteci Uğur Dündar, bu kısımda lafa girerek Turan'ın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğimizi işaret ettiğini söyledi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altılı Masa'nın istediği sonucun sandığa yansıyacağını belirtti.

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