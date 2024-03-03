Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray farkı açtı

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Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray farkı açtı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe rekabeti Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de büyük bir heyecanla devam ediyor.

Lider durumda bulunan Galatasaray sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Karagümrük deplasmanında 1-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından Galatasaray puanını 53'e çıkardı, Fenerbahçe ise 51 puanda kaldı.

Haftaya 1 puan önde giren Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibiyle aradaki farkı 2'ye çıkarmış oldu.

22. hafta sonuçları şöyle:
Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 8-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-10
ALG Spor-Hakkarigücü: 1-2
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-3
Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor: 0-0
Beylerbeyi-Ataşehir Belediyespor: 1-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-0

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