Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi. Yaka paça dışarı atıldılar

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi. Yaka paça dışarı atıldılar
Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş'ta bazı taraftarlar polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. Hafta mücadelesinde Beşiktaş Galatasaray ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçın 2. Dakikasında sarı-kırmızılılar Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti.

Ezeli rakibinin sahalarında öne geçmesine sonrası ortam gerilirken bazı siyah-beyazlı taraftarlar Halil Umut Meler’in verdiği bir karar sonrası çıldırdı.

Galatasaraylı oyuncuların olduğu kısımlara yabancı maddeler fırlatan taraftarları Beşiktaş kaptanı Necip Uysal zor sakinleştirdi.

Olayların dinmesinin ardından sahaya bu maddeleri atanların yanına giden polis ekipleri taraftarları yaka paça dışarı attı.

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