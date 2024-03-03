Halil Umut Meler'in düdüğü sonrası ortalık karıştı. Bariyerleri yumrukladılar

Selahattin Ekrekli
Halil Umut Meler'in düdüğü sonrası ortalık karıştı. Bariyerleri yumrukladılar
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kıran kırana geçerken, siyah-beyazlılar hakem Halil Umut Meler'e çok sinirlendi.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlar sonrası çılgına döndü.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, oyunu hızlı başlatmak için topu ilerdeki boş arkadaşına gönderdi.

Ancak Halil Umut Meler oyunu durdurdu ve oyunu yeniden başlatmasını istedi.

Yaşanan bu olaydan sonra Beşiktaş taraftarı karara tepki olarak ıslıkladı.

Daha sonrasında taraftarlar, önlerinde duran bariyerlere defalarca yumruklar attı.

SAHAYA ŞİŞE ATTILAR

Galatasaray köşe vuruşu kullanacağı esnada Beşiktaşlı taraftarlar sahaya şişeler attı.

Kerem Demirbay, korner bölgesinden uzaklaşınca ortalık karıştı.

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