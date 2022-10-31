Başakşehir hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Bitexen Giresunspor arasındaki mücadele, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar;
27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Borja Sainz, Başakşehir ceza yayı önündeki Görkem Sağlam'a pasını gönderdi. Bu oyuncu da bekletmeden soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın önüne pasını attı. Hayrullah'ın yakın mesafeden sert şutunda, kaleye giden topu Hasan Ali Kaldırım kayarak önledi. Hasan Ali'den seken top taça gitti.
38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in altıpas önüne yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası önüne uzaklaştırdı. Topu göğsüyle düzeltip önüne alan Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
Maçın 65.dakikasında Philippe Keny, Başakşehir'in 2. golünü kaydetti. Ömer Ali Şahiner, 76.dakikada Başakşehir'in 3.golünü attı:3-0
Giresunspor 80'de Serginho ile farkı ikiye indirdi: 1-3
Bu sonuçla Başakşehir 23 puanla 2.sıraya yerleşirken, Giresunspor 9 puanla 17.sırada yer aldı.
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