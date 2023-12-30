2006'da Almanya'da Atatürk coşkusu 2023'te Arabistan'da Atatürk korkusu. Nereden nereye...

Tarih 30 Temmuz 2006. Türkiye Futbol Federasyonu; ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa organizasyonunun Almanya'da oynanmasına karar vermişti.

Frankfurt şehrindeki Commerzbank Arena Stadı'nda yapılan mücadelede Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.

Dün Suudi Arabistan'da yaşananlardan sonra 2006 yılında Almanya'da oynanan Süper Kupa maçının coşkusu yeniden gündem oldu. O karşılaşmada ne "Atatürk" posteri ne de "Ne mutlu Türküm diyene" sözü rahatsızlık yarattı.

Tribünlere dev bir Atatürk posteri açılırken, saha ortasında da dev bir Türk Bayrağı vardı. Taraftarlar da hep bir ağızdan "Türkiye, Türkiye" diye bağırıp stadı inletti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA NE OLMUŞTU?

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu; Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'a aldı.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe sahaya Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı pankartıyla, Galatasaray da üzerinde Atatürk resminin bulunduğu "Ne mutlu Türküm diyene" tişörtüyle sahaya çıkmak istedi. Ancak Araplar buna "Protokolde yok" gerekçesiyle karşı çıktı.

İki kulübümüz "Talebimiz yerine getirilmezse maça çıkmıyoruz" dedi, sonuna kadar arkasında durdu.

Tüm dayatmalara rağmen geri adım atmayan Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmadı, Süper Kupa maçı iptal oldu.