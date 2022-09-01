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Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:30
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:38
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Süper Lig'de heyecan Yeniçağ'da devam ediyor. Gürel Yurttaş, Cevat Kol, Faruk Malik ve Fatih Saboviç maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 4.hafta maçları yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA:
Süper Lig'de 5. haftayı Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ile açacağız. Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Cevat Kol değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü bizleri 2 maç bekliyor olacak. Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşma 19.15'te başlayacak. Maçın tüm kritiklerini Faruk Malik yapacak.
Saatler 21.45'i gösterdiğinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Mücadelenin maç önü ve maç sonu değerlendirmelerini Fatih Saboviç yapacak.

PAZAR:
Pazar günü Adana Demirspor, zorlu Hatay deplasmanında. Maç saat 19.15'te başlayacak ve Cevat Kol sizlerle olacak.

Bu maçın ardından MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ile devam edeceğiz. Saat 21-45'te başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZARTESİ: 
Haftayı Galatasaray - Gaziantep Fk maçı ile kapatacağız. Saat 21'de başlayan maçta Gürel Yurttaş sizlerle olacak.

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