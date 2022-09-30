Spor Toto Süper Lig'de 8.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8.hafta ile devam ediyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:

Cuma günü Kayserispor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Cevat Kol değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Galatasaray, zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kritik mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

PAZAR:

Pazar günü Sivasspor - Hatayspor karşılaşması oynanacak. Mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın tüm kritiklerini Cevat Kol yapacak.

Pazar günü gözler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olacak. Derbi saat 20.00'de başlayacak. Derbinin maç önü ve maç sonu tüm kritiklerini Gürel Yurttaş ve Fatih Saboviç yapacak.

PAZARTESİ:

Pazartesi günü ise haftayı tek mücadele ile kapatacağız. Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Faruk Malik değerlendirecek.