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Spor Toto Süper Lig'de 8.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, milli aranın ardından 8. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:55
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 8.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8.hafta ile devam ediyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:
Cuma günü Kayserispor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Cevat Kol değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Galatasaray, zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kritik mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

PAZAR:
Pazar günü Sivasspor - Hatayspor karşılaşması oynanacak. Mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın tüm kritiklerini Cevat Kol yapacak.

Pazar günü gözler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olacak. Derbi saat 20.00'de başlayacak. Derbinin maç önü ve maç sonu tüm kritiklerini Gürel Yurttaş ve Fatih Saboviç yapacak.

PAZARTESİ:
Pazartesi günü ise haftayı tek mücadele ile kapatacağız. Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Faruk Malik değerlendirecek.

 

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