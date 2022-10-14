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Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 10. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:57
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 10.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:
Cumartesi günü 3 karşılaşma sizleri bekliyor. Saat 14.30'da Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın değerlendirmesini Faruk Malik yapacak.

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise lider Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Günün son maçında Kayserispor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı Cevat Kol değerlendirecek.

PAZAR:
Pazar günü derbi günü. Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin tüm kritiklerini Cevat Kol ve Gürel Yurttaş yapacak.

PAZARTESİ:
Günü tek maç ile kapatacağız. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fatih Saboviç yapacak.

 

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