Süper Lig'de 4.hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 4.hafta maçları yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA:

Süper Lig'in 4.haftasında perde, Gaziantep FK ve Antalyaspor maçı ile başlayacak. Nuri Şahin'in ekibi, zorlu Gaziantep deplasmanına çıkacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

CUMARTESİ:

Cumartesi günü sizleri iki maç bekliyor olacak. Saatler 19.15 gösterdiğinde Karagümrük evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Faruk Malik yapacak.

21.45'te ise Adana Demirspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Mücadelenin değerlendirmesini Cevat Kol yapacak.

PAZAR:

Pazar günü derbi heyecanına yaşanacak. Saat 21.45'te Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Bu zorlu maçın maç önü ve maç sonnu tüm değerlendirmelerini Cevat Kol yapacak.

PAZARTESİ:

Pazartesi günü iki maç ile haftayı kapatacağız. Saatler 19.15 gösterdiğinde Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Maçın değerlendirmesini Fatih Saboviç yapacak.

Haftayı Beşiktaş-Sivasspor mücadelesi ile bitireceğiz. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.