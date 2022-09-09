Süper Lig'de 6. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta heyecanı devam ediyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:

Cumartesi günü 2 maç ile karşınızda olacağız.

Konyaspor ile Hatayspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

20.00'da Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Faruk Malik yapacak.

PAZAR:

Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

PAZARTESİ:

Süper Lig'in 6. haftasını 2 maç ile kapatacağız. Saat 19.00'da Beşiktaş, Dolmabahçe'de Başakşehir'i konuk edecek. Mücadelenin maç önü ve maç sonu yazılarını Gürel Yurttaş yapacak.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.