9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 6. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:59
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:01
Takip Et

Süper Lig'de heyecan Yeniçağ'da devam ediyor. Gürel Yurttaş, Cevat Kol, Faruk Malik ve Fatih Saboviç maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta heyecanı devam ediyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:
Cumartesi günü 2 maç ile karşınızda olacağız.

Konyaspor ile Hatayspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

20.00'da Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Faruk Malik yapacak.

PAZAR:
Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

PAZARTESİ:
Süper Lig'in 6. haftasını 2 maç ile kapatacağız. Saat 19.00'da Beşiktaş, Dolmabahçe'de Başakşehir'i konuk edecek. Mücadelenin maç önü ve maç sonu yazılarını Gürel Yurttaş yapacak.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
3
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
4
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
6
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
7
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.