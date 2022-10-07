Spor Toto Süper Lig'de 9.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 9.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMA (BUGÜN):
Süper Lig'de haftanın açılış maçı Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında geçecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.
CUMARTESİ:
Cumartesi günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. İstanbulspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın analizlerini Faruk Malik yazacak.
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.
PAZAR:
Pazar günü Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.
PAZARTESİ:
Pazartesi günü ise haftayı Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi ile kapatacağız. Maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.
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