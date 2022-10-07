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Spor Toto Süper Lig'de 9.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 9. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:20
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 9.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 9.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA (BUGÜN):
Süper Lig'de haftanın açılış maçı Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında geçecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. İstanbulspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın analizlerini Faruk Malik yazacak.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

PAZAR:
Pazar günü Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.

PAZARTESİ:
Pazartesi günü ise haftayı Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi ile kapatacağız. Maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Cevat Kol değerlendirecek.

 

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