James Milner Premier Lig tarihine geçti

Kaynak: AA
James Milner Premier Lig tarihine geçti
İngiltere Premier Lig'deki 632. maçına çıkan James Milner, Ryan Giggs ile ligde en çok forma giyen ikinci futbolcu oldu.

Brighton forması giyen 37 yaşındaki Milner, West Ham United deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı.

İngiliz oyuncu, Premier Lig’de 632. maçına çıkarak Ryan Giggs’in rekorunu yakaladı.

2002 yılından beri Premier Lig’de oynamaya devam eden Milner, ligde 23 yıl boyunca kesintisiz oynayarak Giggs’in bir başka rekorunu da eşitledi.

Futbolu 2020 yılında bırakan Gareth Barry, 653 maçla ligde en çok forma giyen oyuncu olarak tarihe geçti.

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Gareth Barry (653)

James Milner (632)

Ryan Giggs (632)

Frank Lampard (609)

David James (572)

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