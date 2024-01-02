James Milner Premier Lig tarihine geçti

Brighton forması giyen 37 yaşındaki Milner, West Ham United deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı.

İngiliz oyuncu, Premier Lig’de 632. maçına çıkarak Ryan Giggs’in rekorunu yakaladı.

2002 yılından beri Premier Lig’de oynamaya devam eden Milner, ligde 23 yıl boyunca kesintisiz oynayarak Giggs’in bir başka rekorunu da eşitledi.

Futbolu 2020 yılında bırakan Gareth Barry, 653 maçla ligde en çok forma giyen oyuncu olarak tarihe geçti.

Listenin ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

Gareth Barry (653)

James Milner (632)

Ryan Giggs (632)

Frank Lampard (609)

David James (572)