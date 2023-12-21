Türk takımları bayram edecek. Avrupa'dan çok güzel haber açıklandı. Taraftar sevinecek

MİRZA ŞEKER / ÖZEL HABER

2021 yılında, UEFA organizasyonlarından yeteri kadar gelir elde edemedikleri için Avrupa'nın 12 dev takımı Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Juventus, Milan ve Inter, UEFA ve FIFA'nın kurallarını reddederek, Avrupa Süper Ligi adında, daha yüksek gelirli ve yeni bir alternatif 'Şampiyonlar Ligi' kurmaya hazırlanmıştı.

Ancak bu karara bazı kesimler ve taraftarlar tarafından yoğun eleştiri ve protesto yapıldı.

Taraftarlar, futbol, yöneticileri, futbol yazarları ve futbolcular bile bu alınan kararın doğru karar olmadığını ifade etti.

Bu olayların üzerine, UEFA'nın yaptırım uygulayacağını söylemesi ve kulüpleri tehdit etmesi sonrası, bazı kulüpler planlarını iptal etti ve bu projeden çekilme kararı aldı.

Bu girişim futbol dünyasında büyük tartışma konusu oldu.

DAVA SONUÇLANDI

Real Madrid'den Florentino Perez ve Juventus'tan Andrea Agnelli'nin öncülük ettiği projenin davası sonuçlandı ve Adalet Divanı flaş bir karara imza attı.

Adalet Divanı'nın “FIFA ve UEFA’nın Avrupa Süper Ligi gibi yeni kulüpler arası futbol projelerini önceden onaylarına tabi kılan ve kulüpler ile oyuncuların bu müsabakalarda oynamalarını yasaklayan kuralları hukuka aykırıdır” açıklamasının ardından, Avrupa Süper Ligi'nin önünde bir engel kalmamış oldu.

Ayrıca FIFA ve UEFA’nın “futbol pazarındaki hakim konumlarını kötüye kullandıkları” vurgulandı.

''KAZANDIK''

Avrupa Süper Ligi projesinin sahibi A22 Sports şirketi, zafer ilan etti ve “Rekabet etme hakkını kazandık. UEFA tekeli sona erdi. Futbol artık özgür!'' açıklamasını yaptı.

''FUTBOL ARTIK ÖZGÜR KALDI''

Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart ise, "UEFA'nın tekeli bitti, Futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." ifadelerini kullanarak sevincini belirtti.

''FUTBOL VE TARAFTARLARI ZAFERE ULAŞTI''

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz, ancak büyük tarihsel öneme sahip iki sonucun çıkacağını tahmin ediyorum. İlk olarak, Avrupa kulüp futbolu tekel değildir ve bir daha asla olmayacaktır. İkincisi, bugünden itibaren kulüpler kendilerinin efendisi olacak. Kulüpler, sporumuzu modernize edecek ve dünyanın her yerinden taraftarların ilgisini çekecek Avrupa yarışmalarını önerme ve tanıtma hakkımızı görüyorlar. Kısacası bugün özgürlüklerin Avrupa’sı bir kez daha zafere ulaştı ve bugün futbol ve taraftarları da zafere ulaştı.

İki yılı aşkın süredir aldığımız baskılar karşısında bugün hukuk, akıl ve özgürlük hakimdir. Bu nedenle Real Madrid futbolun iyiliği için çalışmaya devam edecek. Nasıl ki neredeyse yetmiş yıl önce Avrupa Kupası’nın kurulmasıyla futbol tarihinde önemli bir adım atmışsak, bugün bir kez daha Avrupa futboluna çok ihtiyaç duyduğu yeni ivmeyi verme görev ve sorumluluğuna sahibiz ve bunu başarmak için, ulusal yarışmalarla tamamen uyumlu, herkese açık, sportif liyakate dayalı ve finansal fair-play’e saygıyı etkili bir şekilde dayatacak modern bir projeyi savunmaya devam edeceğiz. Tüm kulüplere ekonomik sürdürülebilirlik getirecek, her şeyden önce oyuncuları koruyacak ve dünya çapındaki taraftarları heyecanlandıracak bir proje" ifadelerine yer verdi.

TÜRK TAKIMLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER!

Öte yandan, Türk takımları için de sevindirici bir haber geldi.

İspanyol basınında geçen haberlere göre; Türk kulüpleri, ciddi anlamda Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor.

Bu gelişme takımların gelirlerine de doğrudan etki edeceği gibi, kulüplerin kasasını da rahatlatabilir.

Borç batağında olan Türk kulüpleri için ise sevindirici bir gelişme olarak adlandırılıyor.

Ayrıca Mundo Deportivo, Avrupa Süper Ligi için en az bir Türk futbol kulübünün davet alacağını kaydetti.

PEKİ FORMAT NASIL OLACAK?

Avrupa Süper Ligi'nin formatı ise şu şekilde;

- 64 takım

-Yıldız, Altın ve Mavi ligler olmak üzere 3 lig

- Lig ve play-offlar olmak üzere 2 aşama

- Ligler arasında yıllık düşme ve yükselme

- Sportif liyakat esasına dayalı katılım

- Takım başına her sezon 14 maç