Süper Lig'e Romanya modeli geliyor. 10 takım düşme potasına girecek

Mehmet Büyükekşi'nin plaf off açıklaması sonrası gözler Süper Lig'e getirilecek sisteme çevrildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'e Romanya modeli geliyor. 10 takım düşme potasına girecek

TFF'nin önümüzdeki sezon takımların da görüşlerini alarak uygulayacağı sistem, 6 farklı model üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre, kulüplerin tartışmasına açılan bu modellerden de Belçika ve Romanya sisteminin öne çıktığı anlaşıldı.

TFF, bu konudaki çalışmaların henüz çok yeni olduğunu ve kulüplerin mutabakatından sonra kesinlik kazanacağını vurguluyor. Kulüplerin çoğunluğunun bu sisteme sıcak baktığı vurgulandı.

Zira bu modelle daha çok takımın şampiyonluk yarışında olacağı ve bunun getireceği ekonomik kazançlar hesaba katılıyor. Ancak özellikle büyük kulüplerin konuya mesafeli baktıkları biliniyor.

Bazı kulüp başkanları da futbolun kurtuluşunun sistemi değiştirmekten geçtiğinde ısrarcı.

BELÇİKA SİSTEMİ

Belçika'da ligin normal sezonunu ilk altı sırada bitiren ekipler şampiyonluk için playoff oynuyor. Takımlar, normal sezonda aldıkları puanların yarısını play-off'a taşıyor ve bu bölme sırasında buçuklu puanları yukarı yuvarlatılıyor. Play-off sonunda puan eşitliği yaşanması halinde ise yukarı tamamlanan yarım puanlar geri alınıyor. UEFA Konferans Ligi ve küme düşmemek için de ayrı bir yarış yapılıyor.

ROMANYA SİSTEMİ

Romanya'da da ligi ilk 6'da bitiren takımlar Play-Off oynarken, son 10 takım düşme grubunda mücadele ediyor. Bu grubu son sırada bitiren 2 takım düşerken, sondan üçüncü takım (6.sıra) 2. Lig'in üçüncüsüyle kader maçına çıkıyor.

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