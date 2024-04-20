Süper Lig'e veda eden ilk kulüp belli oldu

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Süper Lig'e veda eden ilk kulüp belli oldu
İstanbulspor 1. Lig'e düştü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Karagümrük 2-1 galip geldi.

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Coly kaydederken Karagümrüklü Güven Yalçın'dan 86. dakikada beraberlik golü geldi. Feghouli'nin 90+7'de penaltıdan attığı gol ise sonucu getirdi

Bu sonuç ile birlikte İstanbulspor 16 puanla 20. sırada kalırken 33 puana yükselen Karagümrük 16. sırada yer aldı.

Ligin bitmesine 5 hafta kalırken İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşti.

İstanbulspor'un küme düşecek olması İstanbul takımlarının Süper Lig'de çok fazla olması nedeniyle sosyal medyada olumlu karşılandı. İstanbulspor taraftarları ise büyük bir çöküş yaşadı.

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2021-2022 sezonunun sonunda play-offlar sonucunda Süper Lig'e yükselen İstanbulspor geçtiğimiz sezonu uzun süre küme düşme potasında geçirmiş son haftalarda Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesi ile yükselişe geçmişti.

İstanbulspor'un geçtiğimiz sezonun son haftalarında Kadıköy'de 3-3 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye büyük bir çelme takmıştı.

İstanbulspor ayrıca bu sezon sahasında oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmesiyle uzun süre manşetleri süslemişti.

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