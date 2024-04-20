Süper Lig'e veda eden ilk kulüp belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Karagümrük 2-1 galip geldi.

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Coly kaydederken Karagümrüklü Güven Yalçın'dan 86. dakikada beraberlik golü geldi. Feghouli'nin 90+7'de penaltıdan attığı gol ise sonucu getirdi

Bu sonuç ile birlikte İstanbulspor 16 puanla 20. sırada kalırken 33 puana yükselen Karagümrük 16. sırada yer aldı.

Ligin bitmesine 5 hafta kalırken İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşti.

İstanbulspor'un küme düşecek olması İstanbul takımlarının Süper Lig'de çok fazla olması nedeniyle sosyal medyada olumlu karşılandı. İstanbulspor taraftarları ise büyük bir çöküş yaşadı.

2021-2022 sezonunun sonunda play-offlar sonucunda Süper Lig'e yükselen İstanbulspor geçtiğimiz sezonu uzun süre küme düşme potasında geçirmiş son haftalarda Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesi ile yükselişe geçmişti.

İstanbulspor'un geçtiğimiz sezonun son haftalarında Kadıköy'de 3-3 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye büyük bir çelme takmıştı.

İstanbulspor ayrıca bu sezon sahasında oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmesiyle uzun süre manşetleri süslemişti.