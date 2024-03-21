Süper Lig'in en değerli futbolcusu açıklandı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi, Süper Lig'de en değerli 10 futbolcuyu açıkladı. Listenin zirvesinde Galatasaray'ın milli yıldızı bulunuyor.
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu CIES açıkladı.
Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluştururken zirvede sarı-kırmızılıların yıldızı yer aldı.
İşte merak edilen o liste:
10- Semih Kılıçsoy - 13.6 milyon euro
9- Tete - 14 milyon euro
8- Jayden Oosterwolde - 14.7 milyon euro
7- Davinson Sanchez - 15 milyon euro
6- İsmail Yüksek - 15.2 milyon euro
5- Cengiz Ünder - 17.8 milyon euro
4- Barış Alper Yılmaz - 20.1 milyon euro
3- Sebastian Szymanski - 20.7 milyon euro
2- Ferdi Kadıoğlu - 21.1 milyon euro
1- Kerem Aktürkoğlu - 25.3 milyon euro
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