Galatasaray farklı kazandı 5. bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray farklı kazandı 5. bitirdi
Normal sezonun son maçında CBK Mersin ile deplasmanda karşılaşan Galatasara Çağdaş Faktoring 99-88 kazandı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin ile karşılaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleyi 99-88'lik skorla kazanırken, normal sezonu 5. sırada tamamladı.

Servet Tazegül Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar soyunma odasına da 53-47 üstün gitti. Üçüncü çeyrek 68-68 eşitlikle tamamlanırken, final periyodunda oyuna ağırlığını koyan Galatasaray maçı 99-88 kazandı.

28 maçta 18 galibiyet 10 mağlubiyetle sezonu tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring normal sezonu 5. bitirdi.

ÇBK Mersin ise 17 galibiyet 11 mağlubiyetle 6. oldu.

ÇBK Mersin: 88- Galatasaray Çağdaş Faktoring: 99
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam
ÇBK Mersin: Williams 16, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Yaya 13, Meltem Avcı 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, McCowan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14,
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-53
3. Periyot: 68-68

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