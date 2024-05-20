Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şampiyonluk sorusu soruldu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı dev derbide 1-0 mağlup ettiği maç sonu RAMS Park'a gitmişti.

Daha sonrasında sahaya çıkmak isteyen Fenerbahçe, çıktıktan sonra olaylar çıkmıştı.

Bir basın mensubunun Mixed Zone'dan geçen Ali Koç'a sorduğu soru gündem oldu.

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''BAŞKAN ŞAMPİYON OLACAK MISIN?''
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Başkan şampiyon olacak mısın?' sorusu yöneltildi.

Ali Koç, soru karşısında sinirli bir bakış attı.

Başkanın bu bakışına sosyal medya kullanıcıları, 'Şu bakışa bak, adamın gözü dönmüş' yorumları yapıldı.

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