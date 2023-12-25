Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava operasyonu. 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’nın hain saldırıları sonucunda 2 günde 12 şehit verilmesinin ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 26 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB’nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."
NE OLMUŞTU
Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın Kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçiklere bölücü terör örgütü PKK hain bir saldırıda bulunmuş ve 2 günde 12 vatan evladı şehit düşmüştü.