Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava operasyonu. 26 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava operasyonu. 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’nın hain saldırıları sonucunda 2 günde 12 şehit verilmesinin ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 26 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB’nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

ekran-goruntusu-2023-12-25-101202.png

NE OLMUŞTU

Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın Kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçiklere bölücü terör örgütü PKK hain bir saldırıda bulunmuş ve 2 günde 12 vatan evladı şehit düşmüştü.

20231224-irakin-kuzeyinde-iki-gunde-12-sehit-337965-f789bcef11464d2e4529.jpg

İlgili Haberler
DEM Parti Eş Başkanı'ndan şehitlerin acısıyla yanan Türk halkına hadsiz sözler
Türkiye şehitlerine ağlarken Filistin'e destek mitingi yaptılar. AKP'li vekiller de katıldı
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'
CHP'li Veli Ağbaba: "Suriyelilere İdlib'de ev yaparlar, vatanı için şehit olan evlatlarımız da kerpiç evde oturur"
CHP'li Veli Ağbaba: "Suriyelilere İdlib'de ev yaparlar, vatanı için şehit olan evlatlarımız da kerpiç evde oturur"
Irak'ın Kuzeyinde 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
MSB açıkladı. 'Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit 1 askerimiz yaralı'
Son Haberler
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti Magazin
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
Beton mikseri devrildi Gündem
Beton mikseri devrildi
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı Gündem
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı Gündem
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı Gündem
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var Spor
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var