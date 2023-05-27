Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor

Suriyeli bir genç kızın ülkesinde çektiği "sıradan bir günüm" videosu sosyal medyada gündem oldu.

Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

TikTok üzerinden yayınlanan videodaki gençler, otomobillerine benzin alarak gezilerine başlıyor. Akabinde bir şeyler yiyip içmek için bir mekana geçiyorlar.

Gezilerine devam eden gençler, dondurma için mola veriyorlar. Günü ise güzel bir akşam yemeğiyle noktalıyorlar. Ülkelerinde oldukça keyifli oldukları gözlenen gençlerin bu videosu sosyal medyada gündem olurken videoyu izleyen Türkleri düşündürdü.

Suriye’de iç savaşın bitmesine rağmen Türkiye’de sayıları milyonları bulan Suriyelilerin hâlâ savaş gerekçesiyle Türkiye’de bulunmaları kafalarda soru işareti bırakırken söz konusu video bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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