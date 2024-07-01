Cumhur İttifakında Suriyeli çatlağı. Kayseri'deki skandal sonrasında MHP gönderilmelerini istedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi dün gece bir skandal ile sarsıldı. Kentte yaşayan bir Suriyeli sığınmacı 6 yaşındaki bir küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Bu olayın duyulması ile Kayseri’de vatandaşlar sokağa döküldü.

Sokaklara taşan vatandaşlar sloganlar Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine, Suriyelilerin araçlarına saldırırken olay yerine polis ekipleri ve TOMA’lar geldi.

Dün gece saatlerinde yaşanan skandal sonrası bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Suriyelilerin en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri gerektiğini açıkladı.

Özdemir’in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

“Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde yapılan basın açıklamasında Suriyeli sığınmacının gözaltına alındığı ve cinsel istismar edilen Suriye uyruklu 6 yaşındaki kızın ise koruma altına alındığını duyurdu.

EMİNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Vatandaşların sokağa döküldüğü alana gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vatandaşlara Suriyeli sığınmacının ailesi ile beraber sınır dışı işlemleri için söz verdi:

"Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum"

SİYASİLERDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen skandal sonrasında siyasi parti liderlerinden konu hakkında açıklamalar peş peşe geldi. Olay hakkında açıklama yapan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sığınmacı meselesinin Türkiye’nin varoluşsal milli güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti. Yetkililere gereğini yapın açıklamasında bulunan Dervişoğlu şunları söyledi:

Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim”

MHP’DEN AÇIKLAMA

Skandal sonrasında MHP’den açıklama geldi. MHP genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir, Suriyelilerin en kısa zamanda ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini ifade ederek şunları dedi:

“Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir.”

FATİH ERGİN DUYURDU

Kayseri Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen mide bulandırıcı olay, gazeteci Fatih Ergin tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Ergin X platformundan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SURİYELİ'DEN 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR!

Kayseri’de Suriyeli sığınmacı 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu.

Polis, olay sonrası tepki gösteren vatandaşlara TOMA ile su sıkıyor!

Bazı Suriyeli dükkanlara saldırıldığı da gelen bilgiler arasında...