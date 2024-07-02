Suriyeli tecavüzcüyü protesto eden 474 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Suriyeli tecavüzcüyü protesto eden 474 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de gerçekleşen taciz olayı sonrasında çeşitli şehirlerde yaşanan provokatif eylemlerle ilgili olarak 474 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 285'inin daha önce çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olayın ardından dün gece bazı şehirlerde Suriyelilere karşı yapılan provokatif eylemlerin yasa dışı yollarla gerçekleştirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

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Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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