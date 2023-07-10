Büyükçekmece sahili Ortadoğu’ya döndü. Bir tane bile Türk yok

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları Türkiye’yi Ortadoğu’nun arka bahçesi haline getirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ise sığınmacılar sahillere akın etti. Büyükçekmece plajında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sahil şeridinin Ortadoğu’dan farkının olmadığı yorumları yapıldı.

Sığınmacı ve kaçakların yoğun olarak görüldüğü Büyükçekmece sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı. Onlar sahilin ve eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkarırken, ekonomik darboğazla mücadele etmek zorunda kalan Türk vatandaşları için ise artık sahil ve plajlar ise hayal oldu yorumları yapıldı.